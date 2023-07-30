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Испания
30 июля 2023, 12:08 | Обновлено 30 июля 2023, 12:17
581
0

ОФИЦИАЛЬНО. Порту приобрел хавбека Барселоны

Нико Гонсалес подписал 5-летний контракт с португальским грандом

30 июля 2023, 12:08 | Обновлено 30 июля 2023, 12:17
581
0
ОФИЦИАЛЬНО. Порту приобрел хавбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

Хавбек каталонской «Барселоны» Нико Гонсалес перешел в «Порту». 21-летний испанец подписал 5-летний контракт с отступными в размере 60 миллионов евро.

Отмечается, что португальский клуб заплатил за игрока 8,4 миллиона евро. При этом, каталонцы смогут рассчитывать на 40 процентов от перепродажи хавбека.

Помимо этого, «блаугранас» смогут выкупить Нико Гонсалеса за 30 миллионов до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Нико Гонсалес провел в аренде в «Валенсии». В 26 матчах за «летучих мышей» он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Порту Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Нико Гонсалес
Источник ФК Порту
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