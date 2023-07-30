ОФИЦИАЛЬНО. Порту приобрел хавбека Барселоны

Хавбек каталонской «Барселоны» Нико Гонсалес перешел в «Порту». 21-летний испанец подписал 5-летний контракт с отступными в размере 60 миллионов евро.

Отмечается, что португальский клуб заплатил за игрока 8,4 миллиона евро. При этом, каталонцы смогут рассчитывать на 40 процентов от перепродажи хавбека.

Помимо этого, «блаугранас» смогут выкупить Нико Гонсалеса за 30 миллионов до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Нико Гонсалес провел в аренде в «Валенсии». В 26 матчах за «летучих мышей» он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.