Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Далласе (США).

В финальном матче украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 182). Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча девушек.

Стародубцева на прошлой неделе дошла до финала турнира аналогичной категории в Эвансвилле.