ITF30 июля 2023, 11:35 | Обновлено 30 июля 2023, 11:36
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Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Далласе
30 июля 2023, 11:35 | Обновлено 30 июля 2023, 11:36
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30 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Далласе (США).
В финальном матче украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 182). Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча девушек.
Стародубцева на прошлой неделе дошла до финала турнира аналогичной категории в Эвансвилле.
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