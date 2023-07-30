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ITF
30 июля 2023, 11:35 | Обновлено 30 июля 2023, 11:36
115
0

Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Далласе

30 июля 2023, 11:35 | Обновлено 30 июля 2023, 11:36
115
0
Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Юлия Стародубцева

30 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Далласе (США).

В финальном матче украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 182). Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча девушек.

Стародубцева на прошлой неделе дошла до финала турнира аналогичной категории в Эвансвилле.

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева ITF Даллас Ван Яфань
Источник Sport.ua
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