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Италия
30 июля 2023, 11:49 | Обновлено 30 июля 2023, 12:00
394
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала Эль Билаля Туре

21-летний малийский форвард продолжит карьеру в Серии А

30 июля 2023, 11:49 | Обновлено 30 июля 2023, 12:00
394
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала Эль Билаля Туре
ФК Аталанта

«Аталанта» объявила о покупке нападающего «Альмерии» Эль Билаля Туре. Срок контракта с 21-летним малийцем и сумма трансфера не уточняются.

Футболист заключил соглашение до конца июня 2028 года, трансфер обойдется бергамаскам в 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Туре выступал за «Альмерию» с сентября 2022 года. Форвард забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах.

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Аталанта Эль-Билаль Туре трансферы трансферы Серии A Альмерия трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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