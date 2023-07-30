Италия30 июля 2023, 11:49 | Обновлено 30 июля 2023, 12:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала Эль Билаля Туре
21-летний малийский форвард продолжит карьеру в Серии А
30 июля 2023, 11:49 | Обновлено 30 июля 2023, 12:00
394
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«Аталанта» объявила о покупке нападающего «Альмерии» Эль Билаля Туре. Срок контракта с 21-летним малийцем и сумма трансфера не уточняются.
Футболист заключил соглашение до конца июня 2028 года, трансфер обойдется бергамаскам в 30 миллионов евро с учетом бонусов.
Туре выступал за «Альмерию» с сентября 2022 года. Форвард забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах.
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