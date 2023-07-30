Даяна Ястремская – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№145 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале квалификации украинка встретится с Анкитой Райной из Индии (№200 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Калиева – Мордергер. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

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