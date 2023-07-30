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WTA
30 июля 2023, 11:26 | Обновлено 30 июля 2023, 11:29
178
0

Даяна Ястремская – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире WTA 250 в Праге

30 июля 2023, 11:26 | Обновлено 30 июля 2023, 11:29
178
0
Даяна Ястремская – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

30 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№145 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале квалификации украинка встретится с Анкитой Райной из Индии (№200 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Калиева – Мордергер. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

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Анкита Райна WTA Прага Даяна Ястремская смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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