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Украина. Первая лига
30 июля 2023, 10:52 | Обновлено 30 июля 2023, 11:04
291
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Владимир МИКИТИН: «Пока отсутствие Сидорова очень чувствуется»

Тренер «Металлурга» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

30 июля 2023, 10:52 | Обновлено 30 июля 2023, 11:04
291
0
Владимир МИКИТИН: «Пока отсутствие Сидорова очень чувствуется»
ФК Металлург Запорожье. Владимир Микитин

Главный тренер «Металлурга» Владимир Микитин в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об игре своих подопечных на старте перволигового первенства Украины:

– Мы перебазировались в Умань и пока грех жаловаться, - отмечает наставник. – Гостеприимные хозяева позаботились, чтобы у нас были надлежащие условия, как для подготовки, так и проведения календарных поединков. К слову, основное поле мы делим с местной женской командой мастеров.

– Что помешало «Металлургу», который называют среди главных претендентов на повышение в классе, одолеть на старте сопротивление «Кременя»?
– Пока очень чувствуется отсутствие бомбардира Алексея Сидорова, перешедшего в «Металлист 1925». Тем не менее, в последние годы вся игра в завершающей стадии была заточена на нем, а наши нынешние нападающие уступают, как по мастерству, так и по антропометрическим данным. Вот почему сейчас для нас очень важно усилиться форвардом, который бы по манере игры напоминал Сидорова.

Во-вторых, наше успешное выступление в прошлом сезоне где-то испугало соперников и уже в подготовительный период спарринг-партнеры действовали исключительно от обороны. А уровень подготовки наших футболистов еще не тот, чтобы быстро находить «ключи» к таким насыщенным редутам. Вот и в поединке с «Кременем» гости сосредоточили большие силы у своих владений, хотя есть и наша вина, потому что в первом тайме не реализовали несколько голевых моментов.

– На очереди у «Металлурга» кубковый поединок с «Ингульцом», который пройдет 2 августа в Петровом.
– Мы уже определились, что в этом матче не задействуем ведущих игроков. Для «Металлурга» в приоритете – выступление в первенстве, а уже в следующем туре нас ждет дальний переезд в Сумы, где, убежден, что местная «Виктория» шестого августа будет упорно сопротивляться.

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Владимир Микитин Металлург Запорожье инсайд
Источник Sport.ua
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