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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 10:14 | Обновлено 30 июля 2023, 10:23
1192
0

ФОТО. Официальный командный снимок Динамо на сезон-2023/24

На фото представлены 30 человек

30 июля 2023, 10:14 | Обновлено 30 июля 2023, 10:23
1192
0
ФОТО. Официальный командный снимок Динамо на сезон-2023/24
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» опубликовало в социальных сетях официальное командное фото на внутриукраинские соревнования сезона-2023/24.

На фото представлены четыре голкипера, двадцать пять полевых игроков и шестеро членов тренерского штаба.

Напомним, уже сегодня, 30 июля, киевляне стартуют в новом чемпионате Украины домашним матчем против закарпатского «Миная».

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фото Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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