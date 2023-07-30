Украина. Премьер лига30 июля 2023, 10:14 | Обновлено 30 июля 2023, 10:23
1192
0
ФОТО. Официальный командный снимок Динамо на сезон-2023/24
На фото представлены 30 человек
30 июля 2023, 10:14 | Обновлено 30 июля 2023, 10:23
1192
0
Киевское «Динамо» опубликовало в социальных сетях официальное командное фото на внутриукраинские соревнования сезона-2023/24.
На фото представлены четыре голкипера, двадцать пять полевых игроков и шестеро членов тренерского штаба.
Напомним, уже сегодня, 30 июля, киевляне стартуют в новом чемпионате Украины домашним матчем против закарпатского «Миная».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2023, 22:20 4
Тете попал в сферу внимания «фиалок»
Футбол | 29 июля 2023, 20:10 5
Скорее всего, Валерий Бондарь получил перелом ключицы
Другие виды | 29.07.2023, 12:28
Футбол | 29.07.2023, 18:21
Футбол | 30.07.2023, 02:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2023, 15:55 13
29.07.2023, 11:06 5
28.07.2023, 13:05 21
29.07.2023, 17:01 16
29.07.2023, 19:01 74
29.07.2023, 11:15 13
28.07.2023, 21:33 6