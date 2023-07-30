ФОТО. Официальный командный снимок Динамо на сезон-2023/24

Киевское «Динамо» опубликовало в социальных сетях официальное командное фото на внутриукраинские соревнования сезона-2023/24.

На фото представлены четыре голкипера, двадцать пять полевых игроков и шестеро членов тренерского штаба.

Напомним, уже сегодня, 30 июля, киевляне стартуют в новом чемпионате Украины домашним матчем против закарпатского «Миная».