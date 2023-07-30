ВИДЕО. Дембеле открыл счет в матче Барселона – Реал

В Арлингтоне (США) продолжается товарищеская игра между испанскими «Барселоной» и «Реалом».

После первого тайма счет 1:0 в пользу «сине-гранатовых». После розыгрыша штрафной голевой пас на Усмана Дембеле отдал Илкай Гюндоган.

Напомним, что украинский кипер Андрей Лунин не участвует в матче.

Видео гола Дембеле: