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Испания
30 июля 2023, 01:25 |
126
1

ВИДЕО. Дембеле открыл счет в матче Барселона – Реал

В США идет товарищеская игра между испанскими грандами.

30 июля 2023, 01:25 |
126
1
ВИДЕО. Дембеле открыл счет в матче Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В Арлингтоне (США) продолжается товарищеская игра между испанскими «Барселоной» и «Реалом».

После первого тайма счет 1:0 в пользу «сине-гранатовых». После розыгрыша штрафной голевой пас на Усмана Дембеле отдал Илкай Гюндоган.

Напомним, что украинский кипер Андрей Лунин не участвует в матче.

Видео гола Дембеле:

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Барселона - Реал Реал Мадрид Барселона Эль-Класико Усман Дембеле
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Комментарии 1
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Alex Wolf
Ха-ха-ха,если бы Лунин стоял,то начали б с г...вном его мешать,то стоял не там,то руки не так держал,то еще какую-то хрень придумали бы,а тут вышел такой самый крутой вратарь всех времен и народов и пыхх...об...рался, надо же!
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