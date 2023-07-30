Испания30 июля 2023, 01:25 |
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ВИДЕО. Дембеле открыл счет в матче Барселона – Реал
В США идет товарищеская игра между испанскими грандами.
30 июля 2023, 01:25 |
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В Арлингтоне (США) продолжается товарищеская игра между испанскими «Барселоной» и «Реалом».
После первого тайма счет 1:0 в пользу «сине-гранатовых». После розыгрыша штрафной голевой пас на Усмана Дембеле отдал Илкай Гюндоган.
Напомним, что украинский кипер Андрей Лунин не участвует в матче.
Видео гола Дембеле:
July 29, 2023
💥 GOAL!!! DEMBÉLÉ GIVES BARÇA THE LEAD!!! #ElClásico pic.twitter.com/UXaFTRusqX— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2023
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Комментарии 1
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Ха-ха-ха,если бы Лунин стоял,то начали б с г...вном его мешать,то стоял не там,то руки не так держал,то еще какую-то хрень придумали бы,а тут вышел такой самый крутой вратарь всех времен и народов и пыхх...об...рался, надо же!
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