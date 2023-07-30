Украинские теннисистки завоевали парный трофей в Дании

Украинские теннисистки – Анастасия Соболева (WTA 440) и Дарья Есипчук (WTA 902) – завоевали титул парного грунтового турнира серии ITF W15 в Вайле (Дании).

В финале украинки одержали победу над дуэтом датчанок – Ребеккой Мунк Мортенсен (WTA 1039) и Ханной Виллер Меллер (WTA 1085).

Соболева и Есипчук выиграли у соперниц в двух сетах, причем вторую партию – на тай-брейке.

ITF W15. Вайле (Дания). Финал

Анастасия Соболева (Украина) / Дарья Есипчук (Украина) – Ребекка Мунк Мортенсен (Дания) / Ханна Виллер Меллер (Дания) – 7:5, 7:6 (7:3)

Анастасия в первый раз в сезоне выиграла парный турнир серии W15, а Дарья – в четвёртый раз.