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  4. Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
29 июля 2023, 21:41 |
203
0

Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на челленджере в Вероне

29 июля 2023, 21:41 |
203
0
Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Виталий Сачко

29 июля украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Вероне (Италия).

В полуфинальном матче украинец встретится с Давидом Гоффеном (Бельгия, ATP 111). Поединок состоится 3-м запуском на центральном корте после игры Бург – Коприва. Ориентировочное время начала встречи – 22:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

В финале победитель матча сыграет против Матиаса Бурга или Вита Копривы.

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Давид Гоффен Виталий Сачко смотреть онлайн ATP Верона
Источник Sport.ua
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