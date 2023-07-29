Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Вероне (Италия).

В полуфинальном матче украинец встретится с Давидом Гоффеном (Бельгия, ATP 111). Поединок состоится 3-м запуском на центральном корте после игры Бург – Коприва. Ориентировочное время начала встречи – 22:10 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисистов.

В финале победитель матча сыграет против Матиаса Бурга или Вита Копривы.

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