Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на челленджере в Вероне
29 июля украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Вероне (Италия).
В полуфинальном матче украинец встретится с Давидом Гоффеном (Бельгия, ATP 111). Поединок состоится 3-м запуском на центральном корте после игры Бург – Коприва. Ориентировочное время начала встречи – 22:10 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисистов.
В финале победитель матча сыграет против Матиаса Бурга или Вита Копривы.
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