Неожиданное поражение. Завацкая уступила 688-й ракетке на турнире в Чехии
Катарина в первом раунде квалификации в трех сетах проиграла Таисии Мордергер
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 193) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В первом раунде квалификации украинка в трех сетах уступила Таисии Мордергер (Германия, WTA 688) за 3 часа и 10 минут.
WTA 250 Прага. Хард. Квалификация
Таисия Мордергер (Германия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 3:6, 6:4
В восьмом гейме третьей партии у Завацкой был скрытый матчбол, однако она не смогла сделать брейк, а затем проиграла 2 гейма подряд.
Это была первая встреча теннисисток.
В финале отбора Таисия сыграет против победительницы матча Эльвина Калиева – Анна Шишкова.
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