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  4. Неожиданное поражение. Завацкая уступила 688-й ракетке на турнире в Чехии
WTA
29 июля 2023, 19:16 | Обновлено 29 июля 2023, 19:27
557
4

Неожиданное поражение. Завацкая уступила 688-й ракетке на турнире в Чехии

Катарина в первом раунде квалификации в трех сетах проиграла Таисии Мордергер

29 июля 2023, 19:16 | Обновлено 29 июля 2023, 19:27
557
4
Неожиданное поражение. Завацкая уступила 688-й ракетке на турнире в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 193) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде квалификации украинка в трех сетах уступила Таисии Мордергер (Германия, WTA 688) за 3 часа и 10 минут.

WTA 250 Прага. Хард. Квалификация

Таисия Мордергер (Германия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 3:6, 6:4

В восьмом гейме третьей партии у Завацкой был скрытый матчбол, однако она не смогла сделать брейк, а затем проиграла 2 гейма подряд.

Это была первая встреча теннисисток.

В финале отбора Таисия сыграет против победительницы матча Эльвина Калиева – Анна Шишкова.

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Катарина Завацкая – Таисия Мордергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катарина Завацкая Таисия Мордергер WTA Прага
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Andrey_1992
сподіваюсь, що Катя більше так не лохонеться
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0
Володимир Коваленко
Лаврів немає . Сидіть ні на чому . А грає зовсім нечасто .Були дуже пристойні матчі .
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0
Александр Науменко
Це навіть не дно. Мало нам однієї неадекватки, так ще друга намальовується. Ніякої поваги, ні до себе, ні до вболівальників.
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0
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