Илья Марченко – Матия Пецотич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) продолжит выступления на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).

В финальном матче украинец сыграет против представителя Хорватии Матиа Пецотича (ATP 611). Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисистов.

Марченко может выиграть свой первый трофей с 2021 года.

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