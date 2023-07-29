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ATP
29 июля 2023, 19:07 |
99
0

Илья Марченко – Матия Пецотич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на челленджере в Эквадоре

29 июля 2023, 19:07 |
99
0
Илья Марченко – Матия Пецотич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Илья Марченко

29 июля украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) продолжит выступления на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).

В финальном матче украинец сыграет против представителя Хорватии Матиа Пецотича (ATP 611). Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

Марченко может выиграть свой первый трофей с 2021 года.

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Илья Марченко Матиа Пецотич ATP Салинас смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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