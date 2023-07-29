Илья Марченко – Матия Пецотич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на челленджере в Эквадоре
29 июля украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) продолжит выступления на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).
В финальном матче украинец сыграет против представителя Хорватии Матиа Пецотича (ATP 611). Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисистов.
Марченко может выиграть свой первый трофей с 2021 года.
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