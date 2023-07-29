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WTA
29 июля 2023, 18:05 |
742
0

Ястремская обыграла чешку на старте отбора к турниру WTA 250 в Праге

Даяна в двух сетах выиграла у Терезы Валентовой

29 июля 2023, 18:05 |
742
0
Ястремская обыграла чешку на старте отбора к турниру WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 145) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах обыграла Терезу Валентову (Чехия, WTA 646) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Прага. Хард. Квалификация

Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Валентова (Чехия) – 6:1, 6:4

Это была первая встреча девушек.

В финале отбора украинка сыграет против победительницы матча Амели Смейкалова – Анкита Райна.

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Источник Sport.ua
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