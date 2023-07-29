WTA29 июля 2023, 18:05 |
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Ястремская обыграла чешку на старте отбора к турниру WTA 250 в Праге
Даяна в двух сетах выиграла у Терезы Валентовой
29 июля 2023, 18:05 |
742
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 145) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В первом раунде квалификации украинка в двух сетах обыграла Терезу Валентову (Чехия, WTA 646) за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Прага. Хард. Квалификация
Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Валентова (Чехия) – 6:1, 6:4
Это была первая встреча девушек.
В финале отбора украинка сыграет против победительницы матча Амели Смейкалова – Анкита Райна.
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