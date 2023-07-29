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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Саудовская Аравия – это не угроза, а реальность»
Англия
29 июля 2023, 17:47 |
978
1

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Саудовская Аравия – это не угроза, а реальность»

Тренер понимает, почему игроки уезжают

29 июля 2023, 17:47 |
978
1
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Саудовская Аравия – это не угроза, а реальность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, оценивая уход Рияда Мареза в «Аль-Ахли», отметил влияние клубов Саудовской Аравии на трансферный рынок.

«Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Когда Роналду первым туда поехал, то мало кто думал, что такое количество игроков последует за ним. И дальше их будет становиться все больше».

«Марез получил невероятное предложение, и мы не могли отказать ему. Саудовская Аравия – это не угроза, а реальность. Они хотят создать сильный чемпионат, и пока все выглядит так, что им это удастся», – сказал Гвардиола.

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Источник BBC
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Комментарии 1
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anacreon
Насправді це просто МЛС та Китай на максималках. Китайська ліга швидко здулася. МЛС так і не набрав обертів не дивлячись на те, скільки відомих пенсіонерів туди поїхали догравати.З СА треба лише дивитися на вік зірок, які туди переїхали. 32-річний Марез,  35-річний Бензема, 29-річний Фабіьно, 31-річний Садіо Мане.... Це ліга пенсіонерів. Та Сама МЛС, тільки платять більше. Тепер вони будуть "феєрити" на фоні таких же пенсіонерів чи якихось місцевих ніхто і звати їх ніяк.Той факт, що Роналдо навіть на їх фоні нічого не може і ледь там щось забиває це все, що треба знати про форму Роналдо та про Лігу.
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