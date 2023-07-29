Хосеп ГВАРДИОЛА: «Саудовская Аравия – это не угроза, а реальность»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, оценивая уход Рияда Мареза в «Аль-Ахли», отметил влияние клубов Саудовской Аравии на трансферный рынок.

«Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Когда Роналду первым туда поехал, то мало кто думал, что такое количество игроков последует за ним. И дальше их будет становиться все больше».

«Марез получил невероятное предложение, и мы не могли отказать ему. Саудовская Аравия – это не угроза, а реальность. Они хотят создать сильный чемпионат, и пока все выглядит так, что им это удастся», – сказал Гвардиола.