Форвард Полесья Макуана: «Для меня честь забить в первом матче за команду»

Форвард «Полесья» Бени Макуана в матче 1-го тура УПЛ забил гол в ворота «Вереса». Мяч стал первым в новом сезоне чемпионата Украины, а также дебютным для игрока в команде.

«Я хотел бы сказать, что в это непростое время для меня действительно большая честь – забить в моем первом же официальном матче за «Полесье». От всего сердца я хочу поблагодарить болельщиков, которые, возможно, оставили какие-то семейные или домашние дела и приняли решение поддержать команду, опять же подчеркну — в это непростое время. Хочу выразить им искреннее уважение. Есть очень положительные эмоции, что получилось забить в первом же матче и порадовать болельщиков в это непростое время. Да, мы упомянули АПЛ, но я хочу заметить, что никогда нельзя недооценивать. Я бы наоборот классифицировал Украинскую Премьер-Лигу как одну из топовых».

«Возможно, какие-то нюансы есть и матч, который мы сыграли, отличается от матчей АПЛ или французской Лиги 1. Но из того, что я увидел, игроки очень хорошо обучены технически и тактически. И совершенно не уступают по своим параметрам упомянутым лигам. Поэтому мое мнение – Украинская Премьер-Лига прогрессирует и развивается в нужном направлении и так нужно держать курс и дальше», – сказал Макуана.