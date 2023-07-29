Другие новости29 июля 2023, 17:11 |
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Аль-Ахли увел у Зальцбурга тренера. Наставнику 35 лет
Маттиас Яйссле выбрал Саудовскую Аравию
29 июля 2023, 17:11 |
841
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Клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии объявил о назначении тренером Маттиасом Яйссле, который покинул «Ред Булл Зальцбург» перед самым стартом сезона.
35-летний наставник подписал контракт на три года.
Яйссле, которого называют одним из перспективных тренеров нового поколения, в «Аль-Ахли» будет работать с Роберто Фирмино и Риядом Марезом.
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