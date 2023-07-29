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29 июля 2023, 17:11 |
841
0

Аль-Ахли увел у Зальцбурга тренера. Наставнику 35 лет

Маттиас Яйссле выбрал Саудовскую Аравию

29 июля 2023, 17:11 |
841
0
Аль-Ахли увел у Зальцбурга тренера. Наставнику 35 лет
ФК Аль-Ахли. Маттиас Яйссле (справа)

Клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии объявил о назначении тренером Маттиасом Яйссле, который покинул «Ред Булл Зальцбург» перед самым стартом сезона.

35-летний наставник подписал контракт на три года.

Яйссле, которого называют одним из перспективных тренеров нового поколения, в «Аль-Ахли» будет работать с Роберто Фирмино и Риядом Марезом.

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Источник Sport.ua
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