Еще один талант. Челси близок к подписанию полузащитника

По информации СМИ, «Челси» близок к подписанию полузащитника «Ренна» Лесли Угочукву, за которого Синие готовы отдать 27,5 миллиона евро.

19-летний игрок завтра должен пройти медосмотр и подписать долгосрочный контракт. Центрхав в прошлом сезоне провел 35 матчей и сделал 1 ассист.

Пока нет информации, отправится ли Угочукву сразу в аренду или получит шанс в первой команде.