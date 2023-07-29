Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще один талант. Челси близок к подписанию полузащитника
Англия
29 июля 2023, 16:29 |
432
1

Еще один талант. Челси близок к подписанию полузащитника

Лесли Угочукву может оказаться в АПЛ

29 июля 2023, 16:29 |
432
1
Еще один талант. Челси близок к подписанию полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Лесли Угочукву

По информации СМИ, «Челси» близок к подписанию полузащитника «Ренна» Лесли Угочукву, за которого Синие готовы отдать 27,5 миллиона евро.

19-летний игрок завтра должен пройти медосмотр и подписать долгосрочный контракт. Центрхав в прошлом сезоне провел 35 матчей и сделал 1 ассист.

Пока нет информации, отправится ли Угочукву сразу в аренду или получит шанс в первой команде.

По теме:
Лацио интересен бывший полузащитник Шахтера
Источник: бразилец из Ливерпуля переходит в саудовский Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Английский Фулхэм усилился защитником из Аякса
Челси Ренн Лесли Угочукву трансферы АПЛ
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина
Футбол | 29 июля 2023, 09:40 8
Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина
Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина

У Георгия Судакова аппендицит

Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Футбол | 28 июля 2023, 21:33 6
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом

Коллектив Юрия Калитвинцева забил быстрый мяч, после чего доминировал над соперниками

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
Футбол | 28.07.2023, 21:15
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате
Футбол | 29.07.2023, 13:05
Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате
Разница в 2,5 млн евро. Фенербахче не может договориться с Тете по зарплате
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Другие виды | 29.07.2023, 12:28
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
как сороки, тянут все блестящее
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
28.07.2023, 20:25 29
Другие виды
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
29.07.2023, 05:40 3
Футбол
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
28.07.2023, 12:25 8
Футбол
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
28.07.2023, 17:15 3
Футбол
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
27.07.2023, 16:20 3
Бокс
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
28.07.2023, 18:39 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем