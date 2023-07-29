Англия29 июля 2023, 16:29 |
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Еще один талант. Челси близок к подписанию полузащитника
Лесли Угочукву может оказаться в АПЛ
29 июля 2023, 16:29 |
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По информации СМИ, «Челси» близок к подписанию полузащитника «Ренна» Лесли Угочукву, за которого Синие готовы отдать 27,5 миллиона евро.
19-летний игрок завтра должен пройти медосмотр и подписать долгосрочный контракт. Центрхав в прошлом сезоне провел 35 матчей и сделал 1 ассист.
Пока нет информации, отправится ли Угочукву сразу в аренду или получит шанс в первой команде.
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