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  4. Хавбек Днепра-1 Назаренко попрощался с командой
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 15:49 |
1693
8

Хавбек Днепра-1 Назаренко попрощался с командой

Игрок близок к Полесью

29 июля 2023, 15:49 |
1693
8
Хавбек Днепра-1 Назаренко попрощался с командой
ФК Днепр-1. Александр Назаренко

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко объявил об уходе из команды. Ранее сообщалось, что клуб отстранил игрока от первой команды, так как он отказался подписывать новый контракт и уже договорился с «Полесьем».

«Пришло время попрощаться с «Днепром-1». Хочу поблагодарить партнеров по команде и всем тренерам, персоналу и болельщикам за эти 5 лет. Мы прошли с вами этот путь, чтобы клуб оказался на нынешнем уровне».

«Пришло время сделать шаг вперед и перевернуть страницу», — отметил Назаренко.

Контракт игрока с клубом истекает в декабре этого года.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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u6464u
перехід в Полісся це вважається крок вперед , ну я не знаю тоді що там в учасника ЛЧ відбувається якщо гравці так вважають.
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+1
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AK.228
Пока пока!!
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0
Александр
Полесье и динамо фавориты чемпионата 
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0
BigDean
Правильний вибір зробив Назаренко, Полісся набагато кращий варіант ніж Дніпро мінус 1
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-1
Kovalchuk
Потихоньку тикают из фейка
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-1
Умник
Бред. Просто походу в пакет Атб больше вмщается бабок.
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-2
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