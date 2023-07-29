Хавбек Днепра-1 Назаренко попрощался с командой

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко объявил об уходе из команды. Ранее сообщалось, что клуб отстранил игрока от первой команды, так как он отказался подписывать новый контракт и уже договорился с «Полесьем».

«Пришло время попрощаться с «Днепром-1». Хочу поблагодарить партнеров по команде и всем тренерам, персоналу и болельщикам за эти 5 лет. Мы прошли с вами этот путь, чтобы клуб оказался на нынешнем уровне».

«Пришло время сделать шаг вперед и перевернуть страницу», — отметил Назаренко.

Контракт игрока с клубом истекает в декабре этого года.