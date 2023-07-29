ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт основного защитника

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте защитника Натана Аке. Игрок получил договор до середины 2027 года.

28-летний игрок, который может сыграть в центре обороны и слева, в прошлом сезоне был основным футболистом. Провел 41 матч и помог команде выиграть АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Аке выступает за манчестерскую команду с 2020 года.