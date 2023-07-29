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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт основного защитника
Англия
29 июля 2023, 14:48 |
270
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт основного защитника

Натан Аке получил новый договор

29 июля 2023, 14:48 |
270
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт основного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте защитника Натана Аке. Игрок получил договор до середины 2027 года.

28-летний игрок, который может сыграть в центре обороны и слева, в прошлом сезоне был основным футболистом. Провел 41 матч и помог команде выиграть АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Аке выступает за манчестерскую команду с 2020 года.

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Натан Аке Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Манчестер Сити
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