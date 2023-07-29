Видео. Главные летние изменения УПЛ. Динамо – чемпион? Где смотреть УПЛ?

«Записки украинского болельщика» пробуют разобраться, что изменилось за лето в УПЛ? Что вы могли пропустить в футбольных новостях перед новым сезоном Украинской Премьер-лиги? Где смотреть матчи УПЛ сезона 2023/24 и почему фанату надо идти на МЕГОГО или другие ОТТ-платформы?

Ответы на главные вопросы в видео.