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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 14:35 | Обновлено 29 июля 2023, 14:37
340
0

Видео. Главные летние изменения УПЛ. Динамо – чемпион? Где смотреть УПЛ?

Вы могли пропустить новости перед новым сезоном

29 июля 2023, 14:35 | Обновлено 29 июля 2023, 14:37
340
0
Видео. Главные летние изменения УПЛ. Динамо – чемпион? Где смотреть УПЛ?
УПЛ

«Записки украинского болельщика» пробуют разобраться, что изменилось за лето в УПЛ? Что вы могли пропустить в футбольных новостях перед новым сезоном Украинской Премьер-лиги? Где смотреть матчи УПЛ сезона 2023/24 и почему фанату надо идти на МЕГОГО или другие ОТТ-платформы?

Ответы на главные вопросы в видео.

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Источник Sport.ua
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