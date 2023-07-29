Катарина Завацкая – Таисия Мордергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации на турнире WTA 250 в Праге
29 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№193 WTA) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В первом раунде квалификации украинка встретится с Таисией Мордергер из Германии (№688 WTA). Время начала поединка – 13:50 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Эльвины Калиевой (№173 WTA) или Анны Шишковой (№315 WTA).
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