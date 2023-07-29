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WTA
29 июля 2023, 13:55 | Обновлено 29 июля 2023, 14:01
327
1

Катарина Завацкая – Таисия Мордергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации на турнире WTA 250 в Праге

29 июля 2023, 13:55 | Обновлено 29 июля 2023, 14:01
327
1
Катарина Завацкая – Таисия Мордергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

29 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№193 WTA) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде квалификации украинка встретится с Таисией Мордергер из Германии (№688 WTA). Время начала поединка – 13:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Эльвины Калиевой (№173 WTA) или Анны Шишковой (№315 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Науменко
Суперниця, яка в цьому році зіграла чотири гри на рівні ІТФ і має чотири поразки, виносить Завацьку в одну хвіртку. Можливо дощ допоможе.
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