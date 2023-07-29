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WTA
29 июля 2023, 13:50 | Обновлено 29 июля 2023, 13:55
554
0

Даяна Ястремская – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации на турнире WTA 250 в Праге

29 июля 2023, 13:50 | Обновлено 29 июля 2023, 13:55
554
0
Даяна Ястремская – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№145 WTA) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде квалификации украинка встретится с Терезой Валентовой из Чехии (№646 WTA). Время начала поединка – 13:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Амели Смейкаловой или Анкиты Райны (№200 WTA).

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Источник Sport.ua
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