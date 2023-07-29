Даяна Ястремская – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№145 WTA) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде квалификации украинка встретится с Терезой Валентовой из Чехии (№646 WTA). Время начала поединка – 13:45 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Амели Смейкаловой или Анкиты Райны (№200 WTA).

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