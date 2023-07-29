Лалатович к дебюту готов. Рух и Заря огласили составы на игру
Команды проведут матч 1-го тура УПЛ-2023/2024
В 15:00 по киевскому времени во Львове на стадионе «Украина» начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором отношения выяснят местный «Рух» и «Заря» из Луганска.
Луганская команда проведет свой первый официальный поединок под руководством Ненада Лалатовича, который возглавил «Зарю» этим летом.
Стали известны стартовые составы команд на поединок.
«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула, Теслюк, Климчук, Мысык.
«Заря»: Сапутин – Джордан, Батагов, Вантух, Кирюханцев, Дришлюк, Мишнев, В.Волошин, Алефиренко, Антюх, Н.Русин.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».
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