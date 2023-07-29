Лалатович к дебюту готов. Рух и Заря огласили составы на игру

В 15:00 по киевскому времени во Львове на стадионе «Украина» начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором отношения выяснят местный «Рух» и «Заря» из Луганска.

Луганская команда проведет свой первый официальный поединок под руководством Ненада Лалатовича, который возглавил «Зарю» этим летом.

Стали известны стартовые составы команд на поединок.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула, Теслюк, Климчук, Мысык.

«Заря»: Сапутин – Джордан, Батагов, Вантух, Кирюханцев, Дришлюк, Мишнев, В.Волошин, Алефиренко, Антюх, Н.Русин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».