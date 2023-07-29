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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 13:58 | Обновлено 29 июля 2023, 14:27
1148
0

Лалатович к дебюту готов. Рух и Заря огласили составы на игру

Команды проведут матч 1-го тура УПЛ-2023/2024

29 июля 2023, 13:58 | Обновлено 29 июля 2023, 14:27
1148
0
Лалатович к дебюту готов. Рух и Заря огласили составы на игру
ФК Рух Львов

В 15:00 по киевскому времени во Львове на стадионе «Украина» начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором отношения выяснят местный «Рух» и «Заря» из Луганска.

Луганская команда проведет свой первый официальный поединок под руководством Ненада Лалатовича, который возглавил «Зарю» этим летом.

Стали известны стартовые составы команд на поединок.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула, Теслюк, Климчук, Мысык.

«Заря»: Сапутин – Джордан, Батагов, Вантух, Кирюханцев, Дришлюк, Мишнев, В.Волошин, Алефиренко, Антюх, Н.Русин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».

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Рух Львов Заря Луганск Рух - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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