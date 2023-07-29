ВИДЕО. «Мы гордимся тобой». Игроки Динамо поддержали Ольгу Харлан

Футболисты, тренеры и персонал первой команды киевского «Динамо» обратились к украинской саблистке Ольге Харлан.

«Ольга Харлан! Спасибо за твою позицию! Мы тобой гордимся!», – позицию команды и клуба озвучил капитан «Динамо» Сергей Сидорчук.

Харлан в четверг получила дисквалификацию с чемпионата мира. Произошло это после отказа украинки пожимать руку нейтральной фехтовальщице из РФ Анне Смирновой. Харлан одержала победу над Смирновой (15:7) и после завершения боя предлагала стукнуться оружием вместо рукопожатия. Однако после того, как россиянка отказалась от предложения, украинка покинула пределы дорожки.

Сначала Харлан прошла в следующий раунд чемпионата мира. Однако впоследствии организаторы турнира изменили свое решение и дисквалифицировали ее. Позже Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию, Харлан сможет выступить за Украину в командном соревновании на ЧМ.