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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 07:57 | Обновлено 29 июля 2023, 08:07
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря

Игра 1-го тура УПЛ состоится 29 июля в 15:00 во Львове на стадионе «Украина»

29 июля 2023, 07:57 | Обновлено 29 июля 2023, 08:07
500
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
ФК Рух Львов. Юрий Панькив

В субботу, 29 июля, пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и луганская «Заря».

Матч состоится во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» заняла третье место и ожидает старта в Лиге Европы. А желто-черные в прошлом сезоне боролись за выживание.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря

Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».

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Источник Sport.ua
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