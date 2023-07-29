Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
Игра 1-го тура УПЛ состоится 29 июля в 15:00 во Львове на стадионе «Украина»
В субботу, 29 июля, пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и луганская «Заря».
Матч состоится во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» заняла третье место и ожидает старта в Лиге Европы. А желто-черные в прошлом сезоне боролись за выживание.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».
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