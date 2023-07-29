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Кубок Украины
29 июля 2023, 03:23 | Обновлено 29 июля 2023, 04:00
97
0

Жребий брошен. Названы пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд

Матчи первого раунда турнира пройдут 26 и 27 августа 2023 года

29 июля 2023, 03:23 | Обновлено 29 июля 2023, 04:00
97
0
Жребий брошен. Названы пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд
УАФ

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины 2023 среди женских команд.

Нынешний розыгрыш национального Кубка начнется с 1/8 финала, в котором примут участие 12 коллективов Высшей лиги и 4 команды Первой лиги.

На первом этапе (1/8 финала) проводилась жеребьевка согласно рейтингу, определенному по итогам выступлений в чемпионате Украины 2022/23: 1–8 места – сеяные, остальные команды – несеяные. С 1/4 финала будет проводиться слепая жеребьевка. Хозяином поля является команда, которая выступает в лиге ниже рангом.

Кубок Украины 2023 среди женских команд

1/8 финала. Базовые даты: 26–27 августа 2023 года

  • Мариуполь – Ладомир (Владимир)
  • Систерс (Одесса) – Колос (Ковалевка)
  • Минай – Кривбасс (Кривой Рог)
  • Атекс (Киев) – Ворскла (Полтава)
  • Жилстрой-1 (Харьков) – Верес (Ровно)
  • Полесье (Житомир) – Днепр-1
  • Шахтер (Донецк) – ЭМС-Подолье (Винница)
  • Пантеры (Умань) – Динамо (Киев)

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Кубок Украины по футболу среди женщин жеребьевка Мариуполь Ладомир Систерс Одесса Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Минай Атекс Киев Ворскла Полтава Жилстрой-1 Харьков Верес Ровно Полесье Житомир Днепр-1 Шахтер Донецк ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Динамо Киев
Источник Украинская ассоциация футбола
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