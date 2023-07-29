Жребий брошен. Названы пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины 2023 среди женских команд.

Нынешний розыгрыш национального Кубка начнется с 1/8 финала, в котором примут участие 12 коллективов Высшей лиги и 4 команды Первой лиги.

На первом этапе (1/8 финала) проводилась жеребьевка согласно рейтингу, определенному по итогам выступлений в чемпионате Украины 2022/23: 1–8 места – сеяные, остальные команды – несеяные. С 1/4 финала будет проводиться слепая жеребьевка. Хозяином поля является команда, которая выступает в лиге ниже рангом.

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Кубок Украины 2023 среди женских команд

1/8 финала. Базовые даты: 26–27 августа 2023 года