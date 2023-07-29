Жребий брошен. Названы пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд
Матчи первого раунда турнира пройдут 26 и 27 августа 2023 года
В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины 2023 среди женских команд.
Нынешний розыгрыш национального Кубка начнется с 1/8 финала, в котором примут участие 12 коллективов Высшей лиги и 4 команды Первой лиги.
На первом этапе (1/8 финала) проводилась жеребьевка согласно рейтингу, определенному по итогам выступлений в чемпионате Украины 2022/23: 1–8 места – сеяные, остальные команды – несеяные. С 1/4 финала будет проводиться слепая жеребьевка. Хозяином поля является команда, которая выступает в лиге ниже рангом.
Кубок Украины 2023 среди женских команд
1/8 финала. Базовые даты: 26–27 августа 2023 года
- Мариуполь – Ладомир (Владимир)
- Систерс (Одесса) – Колос (Ковалевка)
- Минай – Кривбасс (Кривой Рог)
- Атекс (Киев) – Ворскла (Полтава)
- Жилстрой-1 (Харьков) – Верес (Ровно)
- Полесье (Житомир) – Днепр-1
- Шахтер (Донецк) – ЭМС-Подолье (Винница)
- Пантеры (Умань) – Динамо (Киев)
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