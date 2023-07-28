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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 23:45 | Обновлено 29 июля 2023, 01:14
113
0

Как и год назад, премьерный мяч сезона был забит только во втором матче

Автором первого гола чемпионата 3-й раз стал легионер из Африки

28 июля 2023, 23:45 | Обновлено 29 июля 2023, 01:14
113
0
Как и год назад, премьерный мяч сезона был забит только во втором матче
ФК Полесье. Бени Макуана (справа)

С учетом нулевой ничьи в матче-открытии «Оболонь» - «Колос», голевой счет чемпионата был открыт только во второй игре – на 92-й минуте. Более продолжительная безголевая серия выдалась только на старте предыдущего сезона, когда первый раз мяч побывал в воротах на 97-й минуте.

Между тем первый гол УПЛ-2023/24 записал на свой счет конголезский форвард «Полесья» Бени Макуана. Он после 7-летнего перерыва стал 12-м легионером, забившим премьерный гол чемпионата, в том числе 3-м после нигерийца Харрисона Омоко и ивуарийца Яя Туре – из Африки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута*

Игрок

Клуб

Сезон

Соперник

Счет

97'

Егор НАЗАРИНА

Заря

2022/23

Ворскла (д)

3:1

92'

Бени МАКУАНА

Полесье

2023/24

Верес (д)

2:0

73'

Игорь ТИЩЕНКО

Ильичевец

2009/10

Закарпатье (д)

1:0

72'

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

2008/09

Харьков (г)

1:0

64'

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

2014/15

Металлург Д (г)

2:0

63'

ЛУКАС

Карпаты

2012/13

Волынь (г)

1:1

50'

Давид ТАРГАМАДЗЕ

Александрия

2011/12

Ворскла (г)

1:0

48'

Харрисон ОМОКО

Ворскла

2003/04

Металлург Д (г)

2:2

Легионеры-авторы первых голов чемпионатов Украины

Сезон

Игрок

Клуб

Соперник

Минута*

Счет

1995/96

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Металлург З

Николаев (д)

14’

3:2

2003/04

Харрисон ОМОКО

Ворскла

Металлург Д (г)

48’

2:2

2004/05

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Оболонь (д)

14’

2:1

2005/06

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д

Сталь А (д)

7’

5:0

2006/07

РОДРИГУ

Динамо

Черноморец (д)

13’

4:1

2007/08

Николай КАШЕВСКИЙ

Металлург З

Карпаты (д)

27’

1:0

2008/09

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

Харьков (г)

72’

1:0

2010/11

Младен БАРТУЛОВИЧ

Арсенал

Металлург З (д)

25’

1:0

2011/12

Давид ТАРГАМАДЗЕ

Александрия

Ворскла (г)

50’

1:0

2011/13

ЛУКАС

Карпаты

Волынь (г)

63’

1:1

2016/17

БЕРНАРД

Шахтер

Звезда (д)

3’

4:1

2023/24

Бени МАКУАНА

Полесье

Верес (д)

92’

2:0

* со старта чемпионата.

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Источник Sport.ua
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