Как и год назад, премьерный мяч сезона был забит только во втором матче
Автором первого гола чемпионата 3-й раз стал легионер из Африки
С учетом нулевой ничьи в матче-открытии «Оболонь» - «Колос», голевой счет чемпионата был открыт только во второй игре – на 92-й минуте. Более продолжительная безголевая серия выдалась только на старте предыдущего сезона, когда первый раз мяч побывал в воротах на 97-й минуте.
Между тем первый гол УПЛ-2023/24 записал на свой счет конголезский форвард «Полесья» Бени Макуана. Он после 7-летнего перерыва стал 12-м легионером, забившим премьерный гол чемпионата, в том числе 3-м после нигерийца Харрисона Омоко и ивуарийца Яя Туре – из Африки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые голы чемпионатов Украины
|
Минута*
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
97'
|
Егор НАЗАРИНА
|
Заря
|
2022/23
|
Ворскла (д)
|
3:1
|
92'
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
2023/24
|
Верес (д)
|
2:0
|
73'
|
Игорь ТИЩЕНКО
|
Ильичевец
|
2009/10
|
Закарпатье (д)
|
1:0
|
72'
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Ворскла
|
2008/09
|
Харьков (г)
|
1:0
|
64'
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр
|
2014/15
|
Металлург Д (г)
|
2:0
|
63'
|
ЛУКАС
|
Карпаты
|
2012/13
|
Волынь (г)
|
1:1
|
50'
|
Давид ТАРГАМАДЗЕ
|
Александрия
|
2011/12
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
48'
|
Харрисон ОМОКО
|
Ворскла
|
2003/04
|
Металлург Д (г)
|
2:2
Легионеры-авторы первых голов чемпионатов Украины
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
1995/96
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Металлург З
|
Николаев (д)
|
14’
|
3:2
|
2003/04
|
Харрисон ОМОКО
|
Ворскла
|
Металлург Д (г)
|
48’
|
2:2
|
2004/05
|
Яя ТУРЕ
|
Металлург Д
|
Оболонь (д)
|
14’
|
2:1
|
2005/06
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д
|
Сталь А (д)
|
7’
|
5:0
|
2006/07
|
РОДРИГУ
|
Динамо
|
Черноморец (д)
|
13’
|
4:1
|
2007/08
|
Николай КАШЕВСКИЙ
|
Металлург З
|
Карпаты (д)
|
27’
|
1:0
|
2008/09
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Ворскла
|
Харьков (г)
|
72’
|
1:0
|
2010/11
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Арсенал
|
Металлург З (д)
|
25’
|
1:0
|
2011/12
|
Давид ТАРГАМАДЗЕ
|
Александрия
|
Ворскла (г)
|
50’
|
1:0
|
2011/13
|
ЛУКАС
|
Карпаты
|
Волынь (г)
|
63’
|
1:1
|
2016/17
|
БЕРНАРД
|
Шахтер
|
Звезда (д)
|
3’
|
4:1
|
2023/24
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
Верес (д)
|
92’
|
2:0
* со старта чемпионата.
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