Как и год назад, премьерный мяч сезона был забит только во втором матче

С учетом нулевой ничьи в матче-открытии «Оболонь» - «Колос», голевой счет чемпионата был открыт только во второй игре – на 92-й минуте. Более продолжительная безголевая серия выдалась только на старте предыдущего сезона, когда первый раз мяч побывал в воротах на 97-й минуте.

Между тем первый гол УПЛ-2023/24 записал на свой счет конголезский форвард «Полесья» Бени Макуана. Он после 7-летнего перерыва стал 12-м легионером, забившим премьерный гол чемпионата, в том числе 3-м после нигерийца Харрисона Омоко и ивуарийца Яя Туре – из Африки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута* Игрок Клуб Сезон Соперник Счет 97' Егор НАЗАРИНА Заря 2022/23 Ворскла (д) 3:1 92' Бени МАКУАНА Полесье 2023/24 Верес (д) 2:0 73' Игорь ТИЩЕНКО Ильичевец 2009/10 Закарпатье (д) 1:0 72' Ахмед ЯНУЗИ Ворскла 2008/09 Харьков (г) 1:0 64' Евгений КОНОПЛЯНКА Днепр 2014/15 Металлург Д (г) 2:0 63' ЛУКАС Карпаты 2012/13 Волынь (г) 1:1 50' Давид ТАРГАМАДЗЕ Александрия 2011/12 Ворскла (г) 1:0 48' Харрисон ОМОКО Ворскла 2003/04 Металлург Д (г) 2:2

Легионеры-авторы первых голов чемпионатов Украины

Сезон Игрок Клуб Соперник Минута* Счет 1995/96 Михаил ПОЦХВЕРИЯ Металлург З Николаев (д) 14’ 3:2 2003/04 Харрисон ОМОКО Ворскла Металлург Д (г) 48’ 2:2 2004/05 Яя ТУРЕ Металлург Д Оболонь (д) 14’ 2:1 2005/06 Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Металлург Д Сталь А (д) 7’ 5:0 2006/07 РОДРИГУ Динамо Черноморец (д) 13’ 4:1 2007/08 Николай КАШЕВСКИЙ Металлург З Карпаты (д) 27’ 1:0 2008/09 Ахмед ЯНУЗИ Ворскла Харьков (г) 72’ 1:0 2010/11 Младен БАРТУЛОВИЧ Арсенал Металлург З (д) 25’ 1:0 2011/12 Давид ТАРГАМАДЗЕ Александрия Ворскла (г) 50’ 1:0 2011/13 ЛУКАС Карпаты Волынь (г) 63’ 1:1 2016/17 БЕРНАРД Шахтер Звезда (д) 3’ 4:1 2023/24 Бени МАКУАНА Полесье Верес (д) 92’ 2:0

* со старта чемпионата.