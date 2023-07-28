Вырвала победу. Стародубцева с камбеком обыграла Бренгл на турнире в США
Юлия выиграла у Мэдисон в трех сетах на пути в полуфинал 60-тысячника в Далласе
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в полуфинал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).
В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 103) за 2 часа и 6 минут.
ITF W60 Даллас. Хард. 1/4 финала
Мэдисон Бренгл (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 1:6, 4:6
В третьей партии украинка уступала 3:4 с брейком, но смогла выиграть 3 гейма подряд, дважды взяв подачу американки.
Это была вторая встреча теннисисток. Счет 2:0 в пользу Юлии.
В полуфинале турнира Стародубцева сыграет против Ма Есинь (WTA 338) из Китая.
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Головне, є характер. Навіть несамовите бажання Медісон реваншуватися в вигляді вибудованої нею фірмової "стінки", об яку багато хто ламав зуби, і власний неоптимальний ігровий тонус не завадили Юлі перемогти.