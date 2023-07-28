Вырвала победу. Стародубцева с камбеком обыграла Бренгл на турнире в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в полуфинал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 103) за 2 часа и 6 минут.

ITF W60 Даллас. Хард. 1/4 финала

Мэдисон Бренгл (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 1:6, 4:6

В третьей партии украинка уступала 3:4 с брейком, но смогла выиграть 3 гейма подряд, дважды взяв подачу американки.

Это была вторая встреча теннисисток. Счет 2:0 в пользу Юлии.

В полуфинале турнира Стародубцева сыграет против Ма Есинь (WTA 338) из Китая.