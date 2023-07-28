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  4. Вырвала победу. Стародубцева с камбеком обыграла Бренгл на турнире в США
ITF
28 июля 2023, 22:45 |
540
5

Вырвала победу. Стародубцева с камбеком обыграла Бренгл на турнире в США

Юлия выиграла у Мэдисон в трех сетах на пути в полуфинал 60-тысячника в Далласе

28 июля 2023, 22:45 |
540
5
Вырвала победу. Стародубцева с камбеком обыграла Бренгл на турнире в США
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в полуфинал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 103) за 2 часа и 6 минут.

ITF W60 Даллас. Хард. 1/4 финала

Мэдисон Бренгл (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 1:6, 4:6

В третьей партии украинка уступала 3:4 с брейком, но смогла выиграть 3 гейма подряд, дважды взяв подачу американки.

Это была вторая встреча теннисисток. Счет 2:0 в пользу Юлии.

В полуфинале турнира Стародубцева сыграет против Ма Есинь (WTA 338) из Китая.

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Юлия Стародубцева Мэдисон Бренгл ITF Даллас
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Elis
Молодець! Проходити у фінал, а там наша стара знайома Ван Яфань, яка тепер 60-тисячники грає (так їй і треба). 
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+1
introvert
Переглянув трішки фрагментів матчу і тепер розумію, чому у Юлі такі скромні здобутки в парі: вона біля сітки безпорадніша за Еліну. Такі дивні штуки часом виробляє, що просто капець) Хоча треба ще придивитись. Може, просто в одному конкретному матчі якесь затемнення найшло.
Головне, є характер. Навіть несамовите бажання Медісон реваншуватися в вигляді вибудованої нею фірмової "стінки", об яку багато хто ламав зуби, і власний неоптимальний ігровий тонус не завадили Юлі перемогти.
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+1
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Трегубов Дмитрий
Отримати 8 брейків, перемогти у 2 сеті 6:1, довелося робити 11 брейків. Але схоже - погано з першою подачею
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0
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