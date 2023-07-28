WTA28 июля 2023, 21:47 |
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Ястремская и Завацкая узнали соперниц в квалификации турнира в Праге
Даяна сыграет с Терезой Валентовой, а Катарина встретится с Таисией Мордергер
28 июля 2023, 21:47 |
506
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Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 145) и Катарина Завацкая (WTA 193) узнали соперниц на старте квалификации к хардовому турниру серии WTA 250 в Праге (Чехия).
Даяна в первом раунде отбора сыграет против Терезы Валентовы (Чехия, WTA 646). Это будет первая встреча теннисисток. Поединок запланирован на 29 июля в 13:30 по Киеву.
Катарина встретится с Таисией Мордергер (Германия, WTA 688). Девушки сыграю впервые. Матч начнется 29 июля в 13:30 по Киеву.
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