Ястремская и Завацкая узнали соперниц в квалификации турнира в Праге

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 145) и Катарина Завацкая (WTA 193) узнали соперниц на старте квалификации к хардовому турниру серии WTA 250 в Праге (Чехия).

Даяна в первом раунде отбора сыграет против Терезы Валентовы (Чехия, WTA 646). Это будет первая встреча теннисисток. Поединок запланирован на 29 июля в 13:30 по Киеву.

Катарина встретится с Таисией Мордергер (Германия, WTA 688). Девушки сыграю впервые. Матч начнется 29 июля в 13:30 по Киеву.