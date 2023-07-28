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  4. Ястремская и Завацкая узнали соперниц в квалификации турнира в Праге
WTA
28 июля 2023, 21:47 |
506
0

Ястремская и Завацкая узнали соперниц в квалификации турнира в Праге

Даяна сыграет с Терезой Валентовой, а Катарина встретится с Таисией Мордергер

28 июля 2023, 21:47 |
506
0
Ястремская и Завацкая узнали соперниц в квалификации турнира в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 145) и Катарина Завацкая (WTA 193) узнали соперниц на старте квалификации к хардовому турниру серии WTA 250 в Праге (Чехия).

Даяна в первом раунде отбора сыграет против Терезы Валентовы (Чехия, WTA 646). Это будет первая встреча теннисисток. Поединок запланирован на 29 июля в 13:30 по Киеву.

Катарина встретится с Таисией Мордергер (Германия, WTA 688). Девушки сыграю впервые. Матч начнется 29 июля в 13:30 по Киеву.

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Даяна Ястремская Катарина Завацкая Тереза Валентова Таисия Мордергер WTA Прага
Источник Sport.ua
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