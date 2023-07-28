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28 июля 2023, 21:34 |
169
0

Экс-8-й номер АТР оштрафован на $10 тысяч из-за ставок на спорт

Марк Филиппуссис получил условную дисквалификацию на 4 месяца

28 июля 2023, 21:34 |
169
0
Экс-8-й номер АТР оштрафован на $10 тысяч из-за ставок на спорт
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Филиппуссис

Австралийский тренер по теннису Марк Филиппуссис попал под санкции после нарушения правил спонсорства спортивных ставок.

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) оштрафовало Филиппуссис на 10 000 долларов и присудило ему условную дисквалификацию на четыре месяца.

Он нарушил правила, получив оплату за озвучку рекламного контента для игрового оператора.

В ITIA заявили, что приостановка не вступит в силу, если не будет дальнейшего нарушения правил. Правила изложены в Антикоррупционной программе тенниса ITIA.

Бывший игрок из топ-10 мужского ATP-тура не оспаривал обвинения и полностью сотрудничал.

Как аккредитованный тренер, Филиппуссис считается «застрахованным лицом» в соответствии с правилами. Это означает, что на них распространяются правила спорта в отношении с операторами ставок.

В правилах указано, что «ни одно застрахованное лицо не должно прямо или косвенно способствовать, поощрять и/или продвигать ставки на теннис».

Карен Мурхаус, генеральный директор ITIA, сказала, что «это дело явно не связано с коррупцией». Однако она объяснила, что рассматриваемое правило — это то, о чем «игроки, тренеры и другие… должны знать».

Мурхаус добавила: «Как вид спорта, теннис решил, что аккредитованные лица не должны иметь коммерческих отношений с букмекерскими компаниями, учитывая их потенциальную способность влиять на матчи, доступ к инсайдерской информации и, следовательно, восприятие таких отношений.

Игроки и другие лица всегда могут обратиться к нам, если вы не уверены в каких-либо правилах или хотите прояснить любую потенциальную коммерческую договоренность. Мы всегда предпочитаем предотвращать нарушения до того, как они произойдут».

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Марк Филиппуссис ставки на спорт азарт дисквалификация штрафы
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