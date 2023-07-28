ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций

Итальянский «Ювентус» исключен из Лиги конференций 2023/24 из-за дела о финансовых махинациях.

Старая синьора оштрафована на €20 млн. Половина из этой суммы – условное наказание, которое будет применено, если годовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет отвечать установленным требованиям.

Туринский клуб не будет участвовать в розыгрыше Лиги конференций, куда сумел отобраться с 7-го места в Серии A при набранных 62 баллах, при 10 очках штрафа.

В УЕФА пришли к выводу, что «Ювентус» нарушил правила УЕФА и мировое соглашение, подписанное в августе 2022 года.

В ноябре 2023 года совет директоров Юве во главе с президентом клуба подал в отставку на фоне убытков и расследования прокуратуры Турина.

Ожидается, что в Лиге конференций (4-м раунде квалификации) от Италии сыграет «Фиорентина», которая заняла 8-е место в Серии A.