ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
Туринский клуб нарушил финансовые требования правил УЕФА
Итальянский «Ювентус» исключен из Лиги конференций 2023/24 из-за дела о финансовых махинациях.
Старая синьора оштрафована на €20 млн. Половина из этой суммы – условное наказание, которое будет применено, если годовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет отвечать установленным требованиям.
Туринский клуб не будет участвовать в розыгрыше Лиги конференций, куда сумел отобраться с 7-го места в Серии A при набранных 62 баллах, при 10 очках штрафа.
В УЕФА пришли к выводу, что «Ювентус» нарушил правила УЕФА и мировое соглашение, подписанное в августе 2022 года.
В ноябре 2023 года совет директоров Юве во главе с президентом клуба подал в отставку на фоне убытков и расследования прокуратуры Турина.
Ожидается, что в Лиге конференций (4-м раунде квалификации) от Италии сыграет «Фиорентина», которая заняла 8-е место в Серии A.
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