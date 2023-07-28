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  4. Форвард Панамы отказался подписывать контракт с Черноморцем. В чем причина?
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 20:48 | Обновлено 28 июля 2023, 21:22
815
2

Форвард Панамы отказался подписывать контракт с Черноморцем. В чем причина?

Альфредо Стефенс не будет выступать за одесский клуб

28 июля 2023, 20:48 | Обновлено 28 июля 2023, 21:22
815
2
Форвард Панамы отказался подписывать контракт с Черноморцем. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфредо Стефенс

28-летний панамский форвард Альфредо Стефенс отказался подписывать контракт с одесским «Черноморцем».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Стефенс покинул расположение «моряков» после массированных ракетных атак россии на Одессу.

Стефенс является основным нападающим сборной Панамы, за которую выступает с 2012 года. За это время он провел 23 матча, в которых отметился 1 голом. Последним клубом Альфредо был венесуэльский «Пуэрто-Кавельо». В 2023 году он отметился 4 голами в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Альфердо Стефенс мог стать не последним легионером, который усилил бы «моряков» этим летом.

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Альфредо Стефенс ТаТоТаке Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ свободный агент российско-украинская война
Источник ТаТоТаке
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Александр Белогубко
ЧО есть свободный нападающий Хобленко надо брать раз отказался панамец
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