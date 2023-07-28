Форвард Панамы отказался подписывать контракт с Черноморцем. В чем причина?
Альфредо Стефенс не будет выступать за одесский клуб
28-летний панамский форвард Альфредо Стефенс отказался подписывать контракт с одесским «Черноморцем».
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Стефенс покинул расположение «моряков» после массированных ракетных атак россии на Одессу.
Стефенс является основным нападающим сборной Панамы, за которую выступает с 2012 года. За это время он провел 23 матча, в которых отметился 1 голом. Последним клубом Альфредо был венесуэльский «Пуэрто-Кавельо». В 2023 году он отметился 4 голами в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что Альфердо Стефенс мог стать не последним легионером, который усилил бы «моряков» этим летом.
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