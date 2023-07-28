Дальше Гоффен? Сачко обыграл аргентинца в четвертьфинале турнира в Вероне

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) вышел в полуфинал грунтового челленджера в Вероне (Италия).

В четвертьфинале соревнований украинец в двух сетах обыграл Франсиско Комесана (Аргентина, ATP 238) за 1 час и 43 минуты.

АТР челленджер Верона. Грунт. 1/4 финала

Виталия Сачко (Украина) [9] – Франсиско Комесана (Аргентина) – 7:5, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. Счет стал равным.

Для Виталия это будет второй полуфинал в 2023 году.

Далее Сачко сыграет против победителя матча Давид Гоффен – Стефано Наполитано.