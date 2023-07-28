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  4. Дальше Гоффен? Сачко обыграл аргентинца в четвертьфинале турнира в Вероне
ATP
28 июля 2023, 18:30 |
112
1

Дальше Гоффен? Сачко обыграл аргентинца в четвертьфинале турнира в Вероне

Виталий в двух сетах выиграл у Франсиско Комесана

28 июля 2023, 18:30 |
112
1
Дальше Гоффен? Сачко обыграл аргентинца в четвертьфинале турнира в Вероне
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) вышел в полуфинал грунтового челленджера в Вероне (Италия).

В четвертьфинале соревнований украинец в двух сетах обыграл Франсиско Комесана (Аргентина, ATP 238) за 1 час и 43 минуты.

АТР челленджер Верона. Грунт. 1/4 финала

Виталия Сачко (Украина) [9] – Франсиско Комесана (Аргентина) – 7:5, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. Счет стал равным.

Для Виталия это будет второй полуфинал в 2023 году.

Далее Сачко сыграет против победителя матча Давид Гоффен – Стефано Наполитано.

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Виталий Сачко ATP Верона
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Ось у кого прогрес у грі видно неозброєним оком. На відміну від Крутих, у якого починаючи з Австралії стабільний і невпинний регрес.
Ментальна складова головний чинник динаміки форми в обох випадках.
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