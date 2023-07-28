Дальше Гоффен? Сачко обыграл аргентинца в четвертьфинале турнира в Вероне
Виталий в двух сетах выиграл у Франсиско Комесана
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) вышел в полуфинал грунтового челленджера в Вероне (Италия).
В четвертьфинале соревнований украинец в двух сетах обыграл Франсиско Комесана (Аргентина, ATP 238) за 1 час и 43 минуты.
АТР челленджер Верона. Грунт. 1/4 финала
Виталия Сачко (Украина) [9] – Франсиско Комесана (Аргентина) – 7:5, 6:3
Это была вторая встреча теннисистов. Счет стал равным.
Для Виталия это будет второй полуфинал в 2023 году.
Далее Сачко сыграет против победителя матча Давид Гоффен – Стефано Наполитано.
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