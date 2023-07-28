Тростянец пополнился вратарем Скорука и полузащитником Реал Фармы

Как стало известно Sport.ua, «Тростянец» договорился о подписании контрактов еще с двумя новичками. Ими станут голкипер Антон Осадчук из «Скорука» и полузащитник Никита Кошкин из «Реал Фармы».

21-летний Осадчук в последнее время был сменщиком Игоря Варцабы в «Скоруке», проведя 4 матча (2 — «на ноль») и пропустив 2 мяча в Первой лиге. Ранее голкипер выступал за «Металлург» U19.

19-летний Кошкин — воспитанник футбольной школы «Черноморца». С марта 2021 года выступал за «Реал Фарму», в составе которой провел 19 матчей.

«Тростянец» возвращается во Вторую лигу после пропуска предыдущего сезона. Летом ряды команды, среди прочих, пополнили бывшие игроки «Полтавы» Марко Арабов, Вадим Таранушич, Александр Томенко и Антон Яременко, а также Ярослав Кравченко из «Горняка-Спорт», Юрий Гезело (последний клуб — «Энергия»), выступавшие за клуб еще до войны Станислав Деревинский, Виталий Полянский, Евгений Проданов и Андрей Слипухин.

В первом туре чемпионата 6 августа «Тростянец» сыграет дома с «Металлургом-2».