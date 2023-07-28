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  4. Бен ЧИЛВЕЛЛ: «Вижу у Мудрика неограниченный потенциал»
Англия
28 июля 2023, 16:19 |
197
0

Бен ЧИЛВЕЛЛ: «Вижу у Мудрика неограниченный потенциал»

Защитник «Челси» – об украинском вингере

28 июля 2023, 16:19 |
197
0
Бен ЧИЛВЕЛЛ: «Вижу у Мудрика неограниченный потенциал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник «Челси» Бен Чилвелл поделился своим мнением по поводу украинского вингера команды Михаила Мудрика:

«Что касается Миши, то я вижу в нем неограниченный потенциал, который он еще не раскрыл. Это не пустые слова, и самому Мудрику я говорил об этом. В последние несколько дней он просто зажигал, в частности в матче против «Брайтона». Я сказал Мудрику, что ему нужно держать этот уровень на протяжении всего сезона.

Он принимает правильные решения на поле: когда пробить, когда пойти в обводку, когда дать пас. Я сказал Мудрику, что ему нужно верить в себя и продолжать в том же духе, мы всего его поддерживаем».

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Бен Чилвелл Челси Михаил Мудрик
Источник The Athletic
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