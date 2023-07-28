Бен ЧИЛВЕЛЛ: «Вижу у Мудрика неограниченный потенциал»
Защитник «Челси» – об украинском вингере
Защитник «Челси» Бен Чилвелл поделился своим мнением по поводу украинского вингера команды Михаила Мудрика:
«Что касается Миши, то я вижу в нем неограниченный потенциал, который он еще не раскрыл. Это не пустые слова, и самому Мудрику я говорил об этом. В последние несколько дней он просто зажигал, в частности в матче против «Брайтона». Я сказал Мудрику, что ему нужно держать этот уровень на протяжении всего сезона.
Он принимает правильные решения на поле: когда пробить, когда пойти в обводку, когда дать пас. Я сказал Мудрику, что ему нужно верить в себя и продолжать в том же духе, мы всего его поддерживаем».
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