Бен ЧИЛВЕЛЛ: «Вижу у Мудрика неограниченный потенциал»

Защитник «Челси» Бен Чилвелл поделился своим мнением по поводу украинского вингера команды Михаила Мудрика:

«Что касается Миши, то я вижу в нем неограниченный потенциал, который он еще не раскрыл. Это не пустые слова, и самому Мудрику я говорил об этом. В последние несколько дней он просто зажигал, в частности в матче против «Брайтона». Я сказал Мудрику, что ему нужно держать этот уровень на протяжении всего сезона.

Он принимает правильные решения на поле: когда пробить, когда пойти в обводку, когда дать пас. Я сказал Мудрику, что ему нужно верить в себя и продолжать в том же духе, мы всего его поддерживаем».