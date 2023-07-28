Италия и Турция объединили свои заявки на Евро-2032
Турнир, скорее всего, пройдет в двух странах
Италия и Турция объедини свои заявки на проведение Евро-2032 в одну. Об этом сообщают итальянские СМИ.
На данный момент это единственная заявка на проведение турнира, появление новых заявок не предвидится. Страны-хозяева Евро-2032 будут объявлены 20 октября текущего года.
Таким образом, Евро-2032, скорее всего, пройдет именно в Италии и Турции. Каждая страна предоставит для турнира по 6 стадионов. Матч открытия, скорее всего, пройдет в Стамбуле, финал – в Риме.
Совместную заявку на проведение Евро-2028 подали 5 ассоциаций: Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.
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