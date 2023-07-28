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  4. Шахтер подал заявку на сезон УПЛ. В списке 32 игрока
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 13:40 | Обновлено 28 июля 2023, 13:45
1665
14

Шахтер подал заявку на сезон УПЛ. В списке 32 игрока

Изменения можно вносить до 31 августа

28 июля 2023, 13:40 | Обновлено 28 июля 2023, 13:45
1665
14
Шахтер подал заявку на сезон УПЛ. В списке 32 игрока
ФК Шахтер

«Шахтер» подал заявку на сезон УПЛ. В списке 32 игрока, в том числе новички Педриньо и Невертон, которые недавно пополнили состав команды.

Вратари: 1. Анатолий Трубин, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*.

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо*, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 99.

Полузащитники: 4. Денил Кастилло*, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Алексей Кащук, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 34. Иван Петряк, 39. Невертон*, 77. Хусрав Тоиров*.

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси*.

Изменения в заявке возможны до 31 августа. Первый матч сезона команда проведет 29 июля против «Металлиста 1925».

*Игроки, заявленные по списку Б

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 14
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Maks KROT
3 номер оставили для Лемкина! 7 для Эгинальдо !
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+1
Злий Глобинець
Цікаво, чому Келсі за списком Б? Та й Педріньо мені видається твердим кандидатом в основу.
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+1
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Александр
А как же теперь выигрывать кротам без павелко и продажных судей .посмотрим чего они стоят на самом деле 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Commando
Тотовицкого и Боярчука в аренду в Челси отправили ?
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0
New Zealander
Ще дозаявлять ізраїльтянина Става Лемкіна і бразильця Егіналдо.
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0
Summertime
Ранее сообщали, что в заявке у «Динамо» 53 футболиста
и также трое из них - легионеры (по одному – из Нигерии, Северной
Македонии и Сенегала). 16 игроков составили список А, остальные вошли в  молодежный список Б. Самый старший – 32-летний Сергей Сидорчук, самый  молодой – 16-летний Федор Задорожный. 
  Так что ясно кто главный футбольный олигарх и кто станет чемпионом.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Міш Міш
А балакіна заявили, чи він у списку б ?
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0
AndiM
Чорний букмекер дуже заявлений на ЛЧ? Там вони з рінахом можуть підняти норм бабла.
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0
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