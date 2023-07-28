Шахтер подал заявку на сезон УПЛ. В списке 32 игрока
Изменения можно вносить до 31 августа
«Шахтер» подал заявку на сезон УПЛ. В списке 32 игрока, в том числе новички Педриньо и Невертон, которые недавно пополнили состав команды.
Вратари: 1. Анатолий Трубин, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*.
Защитники: 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо*, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 99.
Полузащитники: 4. Денил Кастилло*, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Алексей Кащук, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 34. Иван Петряк, 39. Невертон*, 77. Хусрав Тоиров*.
Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси*.
Изменения в заявке возможны до 31 августа. Первый матч сезона команда проведет 29 июля против «Металлиста 1925».
*Игроки, заявленные по списку Б
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