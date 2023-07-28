Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ШАРИЙ: «В Гори Ворскле надо сыграть так, как в Кошице после перерыва»
Лига конференций
28 июля 2023, 13:20 |
57
0

Иван ШАРИЙ: «В Гори Ворскле надо сыграть так, как в Кошице после перерыва»

Легенда «Ворсклы» – о матче с «Дилой»

28 июля 2023, 13:20 |
57
0
Иван ШАРИЙ: «В Гори Ворскле надо сыграть так, как в Кошице после перерыва»
ФК Ворскла

В первом поединке квалификационного раунда Лиги конференций полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы вырвала победу у грузинской «Дилы» (2:1).

В беседе с корреспондентом Sport.ua лучший бомбардир в истории «Ворсклы» Иван Шарий поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния, оценил шансы полтавчан в повторном матче в Грузии.

– Были два разных тайма, – считает Иван Шарий, – До перерыва у подопечных Виктора Скрипника почти ничего не получалось. Возобладала нервозность и номинальным хозяевам при многочисленных ошибках было трудно доминировать. Как ни странно, осмысленность в действиях футболистов «Ворсклы» появилась после пропущенного мяча.

– Сложилось впечатление, что в этом игровом эпизоде не обошлось без командных ошибок.
– Если бы их не было, то все матчи заканчивались бы 0:0. Вряд ли от этого бы выиграли болельщики. Хотя следует отдать должное нападающему «Дилы», который классно сыграл на опережение.

– В том, что удалось переломить ход событий заслуга полтавчан, которые заиграли агрессивнее, или есть определенная вина гостей, которые отдали инициативу, больше сосредоточившись на обороне?
– Всего по чуть-чуть. Мени импонировало, что футболисты «Ворсклы», пропустив, не сбились на примитивный навал, а взяли под свой контроль мяч, продуманно меняя направления наступления. В конце концов, это сказалось, обе голевые атаки начинались на флангах.

– Вам, как бывшему нападающему, какой из голов «Ворсклы» понравился больше?
– Оба были из тех, что запоминаются, авторы голов продемонстрировали высокое исполнительское мастерство. Поэтому не стоит какой-то выделять.

– После того, как Сефери недавно покинул «Ворсклу» Степанюк снова будет действовать на острие атаки?
– Пока другого варианта я не вижу. Тем более, что Руслану не занимать опыта, настырности. От него можно ждать результативной игры.

– Тогда напоследок, что бы вы пожелали футболистам «Ворсклы» перед ответным матчем?
– Сыграть так, как во втором тайме в Кошице. Тогда все будет хорошо и можно будет не переживать за путевку в следующий раунд.

По теме:
Решили остаться в Польше. Ворскла начала подготовку к ответной игре ЛК
ВИДЕО. Не только Безус. Зотько забил со штрафного в матче Лиги конференций
Ибрахим Кане превзошел рекорд Артема Довбика
Ворскла Полтава Иван Шарий Ворскла - Дила Лига конференций инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Бокс | 27 июля 2023, 16:20 3
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»

Американец уверен в своих силах

Роман ЗОЗУЛЯ: «FIE снова доказала, что российские деньги важнее принципов»
Футбол | 28 июля 2023, 07:32 16
Роман ЗОЗУЛЯ: «FIE снова доказала, что российские деньги важнее принципов»
Роман ЗОЗУЛЯ: «FIE снова доказала, что российские деньги важнее принципов»

Бывший игрок сборной Украины – о дисквалификации Ольги Харлан с чемпионата мира

Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
Бокс | 27.07.2023, 16:23
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Футбол | 28.07.2023, 10:48
Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.07.2023, 23:05
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
27.07.2023, 20:06 7
Другие виды
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.07.2023, 15:37 3
Футбол
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 75
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 13
Футбол
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
27.07.2023, 18:00 9
Другие виды
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
26.07.2023, 14:07 3
Футбол
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
27.07.2023, 23:20 3
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем