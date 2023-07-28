Иван ШАРИЙ: «В Гори Ворскле надо сыграть так, как в Кошице после перерыва»

В первом поединке квалификационного раунда Лиги конференций полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы вырвала победу у грузинской «Дилы» (2:1).

В беседе с корреспондентом Sport.ua лучший бомбардир в истории «Ворсклы» Иван Шарий поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния, оценил шансы полтавчан в повторном матче в Грузии.

– Были два разных тайма, – считает Иван Шарий, – До перерыва у подопечных Виктора Скрипника почти ничего не получалось. Возобладала нервозность и номинальным хозяевам при многочисленных ошибках было трудно доминировать. Как ни странно, осмысленность в действиях футболистов «Ворсклы» появилась после пропущенного мяча.

– Сложилось впечатление, что в этом игровом эпизоде не обошлось без командных ошибок.

– Если бы их не было, то все матчи заканчивались бы 0:0. Вряд ли от этого бы выиграли болельщики. Хотя следует отдать должное нападающему «Дилы», который классно сыграл на опережение.

– В том, что удалось переломить ход событий заслуга полтавчан, которые заиграли агрессивнее, или есть определенная вина гостей, которые отдали инициативу, больше сосредоточившись на обороне?

– Всего по чуть-чуть. Мени импонировало, что футболисты «Ворсклы», пропустив, не сбились на примитивный навал, а взяли под свой контроль мяч, продуманно меняя направления наступления. В конце концов, это сказалось, обе голевые атаки начинались на флангах.

– Вам, как бывшему нападающему, какой из голов «Ворсклы» понравился больше?

– Оба были из тех, что запоминаются, авторы голов продемонстрировали высокое исполнительское мастерство. Поэтому не стоит какой-то выделять.

– После того, как Сефери недавно покинул «Ворсклу» Степанюк снова будет действовать на острие атаки?

– Пока другого варианта я не вижу. Тем более, что Руслану не занимать опыта, настырности. От него можно ждать результативной игры.

– Тогда напоследок, что бы вы пожелали футболистам «Ворсклы» перед ответным матчем?

– Сыграть так, как во втором тайме в Кошице. Тогда все будет хорошо и можно будет не переживать за путевку в следующий раунд.