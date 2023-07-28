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  4. На УПЛ ТВ. Рух объявил, где будет транслировать домашние матчи
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 14:05 |
1515
2

На УПЛ ТВ. Рух объявил, где будет транслировать домашние матчи

Три площадки для просмотра матчей

28 июля 2023, 14:05 |
1515
2
На УПЛ ТВ. Рух объявил, где будет транслировать домашние матчи
ФК Рух

Клуб «Рух» объявил о том, что свои домашние матчи сезона чемпионата Украины будет показывать на новом канале УПЛ ТВ в Youtube.

Ранее львовский клуб отказался войти в общий телепул, но создал канал УПЛ ТВ и надеется, что в будущем на его основе можно будет создать телепул.

Кроме того, матчи «Руха» покажет Суспільне Спорт и Спорт 1.

В 1-м туре нового сезона команда примет «Зарю», игра пройдет в субботу.

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Рух Львов телепул чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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avk2307
Вболівальники зможуть глянуть і на ТВ. Принципово і вірно. 
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SuperMario
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