На УПЛ ТВ. Рух объявил, где будет транслировать домашние матчи

Клуб «Рух» объявил о том, что свои домашние матчи сезона чемпионата Украины будет показывать на новом канале УПЛ ТВ в Youtube.

Ранее львовский клуб отказался войти в общий телепул, но создал канал УПЛ ТВ и надеется, что в будущем на его основе можно будет создать телепул.

Кроме того, матчи «Руха» покажет Суспільне Спорт и Спорт 1.

В 1-м туре нового сезона команда примет «Зарю», игра пройдет в субботу.