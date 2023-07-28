Украина. Премьер лига28 июля 2023, 14:05 |
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На УПЛ ТВ. Рух объявил, где будет транслировать домашние матчи
Три площадки для просмотра матчей
28 июля 2023, 14:05 |
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Клуб «Рух» объявил о том, что свои домашние матчи сезона чемпионата Украины будет показывать на новом канале УПЛ ТВ в Youtube.
Ранее львовский клуб отказался войти в общий телепул, но создал канал УПЛ ТВ и надеется, что в будущем на его основе можно будет создать телепул.
Кроме того, матчи «Руха» покажет Суспільне Спорт и Спорт 1.
В 1-м туре нового сезона команда примет «Зарю», игра пройдет в субботу.
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