В заявке Полесья на УПЛ появился Зидан

Накануне своего дебютного в истории матча в УПЛ (28 июля против «Вереса, начало – в 19:00) «Полесье» внесло изменения в своей заявке на чемпионат.

В заявку по списку Б был заявлен 17-летний защитник Джасим Зидан-Тимофей Фавуазович. Игровой номер он пока что не получил.

Прошлый сезон защитник ростом 185 см провел в молодежной команде «Днепра-1». Там он за весь сезон провел на поле всего 9 минут.