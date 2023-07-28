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  4. В заявке Полесья на УПЛ появился Зидан
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 13:03 |
420
1

В заявке Полесья на УПЛ появился Зидан

17-летний защитник ранее был в структуре «Днепра-1»

28 июля 2023, 13:03 |
420
1
В заявке Полесья на УПЛ появился Зидан
СК Днепр-1.Зидан-Тимофей Джасим

Накануне своего дебютного в истории матча в УПЛ (28 июля против «Вереса, начало – в 19:00) «Полесье» внесло изменения в своей заявке на чемпионат.

В заявку по списку Б был заявлен 17-летний защитник Джасим Зидан-Тимофей Фавуазович. Игровой номер он пока что не получил.

Прошлый сезон защитник ростом 185 см провел в молодежной команде «Днепра-1». Там он за весь сезон провел на поле всего 9 минут.

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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AndiM
А де подівся український "Халк", де зараз те ватне гімно?
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