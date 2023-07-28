Украина. Премьер лига28 июля 2023, 13:03 |
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В заявке Полесья на УПЛ появился Зидан
17-летний защитник ранее был в структуре «Днепра-1»
28 июля 2023, 13:03 |
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Накануне своего дебютного в истории матча в УПЛ (28 июля против «Вереса, начало – в 19:00) «Полесье» внесло изменения в своей заявке на чемпионат.
В заявку по списку Б был заявлен 17-летний защитник Джасим Зидан-Тимофей Фавуазович. Игровой номер он пока что не получил.
Прошлый сезон защитник ростом 185 см провел в молодежной команде «Днепра-1». Там он за весь сезон провел на поле всего 9 минут.
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