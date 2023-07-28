Германия28 июля 2023, 12:28 |
226
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Томас ТУХЕЛЬ: «Не секрет, что Баварии нужен центрфорвард»
Удастся ли подписать Кейна?
28 июля 2023, 12:28 |
226
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Тренер «Баварии» Томас Тухель надеется, что до старта сезона клуб сможет подписать центрального нападающего. Главным претендентом является Гарри Кейн из «Тоттенхэма».
«Не секрет, что Бавария ищет центрфорварда. Нам нужен игрок на эту позицию. Но ясно, что заполучить такого игрока сложно, поэтому пока все остается как есть», – сказал Тухель.
Сообщается, что лондонский клуб на этот момент не готов к продаже лидера.
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