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Лига конференций
28 июля 2023, 11:59 | Обновлено 28 июля 2023, 12:04
719
0

ВИДЕО. Не только Безус. Зотько забил со штрафного в матче Лиги конференций

Иван очень мощно приложился к мячу

28 июля 2023, 11:59 | Обновлено 28 июля 2023, 12:04
719
0
ВИДЕО. Не только Безус. Зотько забил со штрафного в матче Лиги конференций
ФК Урарту

Украинский легионер армянского клуба «Урарту» Иван Зотько отметился голом в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против «Фарула» из Румынии.

При счете 1:1 на 38-й минуте украинец мощным выстрелом со штрафного заставил капитулировать Михая Айоани.

К сожалению для Зотько, его клуб проиграл со счетом 2:3 в Констанце, пропустив третий гол на 90+5 минуте.

Ответная встреча состоится в Ереване 3 августа.

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Иван Зотько видео Урарту Фарул Лига конференций
Источник Sport.ua
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