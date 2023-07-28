ВИДЕО. Не только Безус. Зотько забил со штрафного в матче Лиги конференций

Украинский легионер армянского клуба «Урарту» Иван Зотько отметился голом в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против «Фарула» из Румынии.

При счете 1:1 на 38-й минуте украинец мощным выстрелом со штрафного заставил капитулировать Михая Айоани.

К сожалению для Зотько, его клуб проиграл со счетом 2:3 в Констанце, пропустив третий гол на 90+5 минуте.

Ответная встреча состоится в Ереване 3 августа.