Тренер Руха: «Усиления у команды нет, рассчитываем на молодых игроков»

Наставник «Руха» Виталий Пономарев перед стартом нового сезона рассказал о подготовке команды и отсутствии усиления состава.

– Настроение в преддверии старта нового сезона позитивное. Команда прошла сборы, готова к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба – развитие молодых футболистов, воспитанников «Руха». Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из этой ситуации.

На мой взгляд, команда способна играть на очень серьезном уровне. Единственное, что может помешать ребятам, это отсутствие опыта. Хотя, учитывая спарринг с «Металлистом 1925», в котором мы победили 2:0, этот фактор не стал решающим, и это несмотря на то, что средний возраст команды на поле составил 21,5 года. Конечно, опыт на уровне УПЛ очень важен, но если брать качество исполнителей и их уровень подготовки, то я в команде уверен.

Мы начинаем сезон против «Зари». Это бронзовый призер прошлого чемпионата, который будет представлять Украину в еврокубках. Конечно, это очень серьезный соперник. Готовимся в обычном режиме.