Цуренко сыграет в квалификации большого турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в квалификации хардовых соревнований WTA 1000 в Цинциннати.

До этого Леся также выступит в отборе к турниру аналогичной категории в Монреале.

Отметим, что в Цинциннати в основную сетку по рейтингу проходят Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Соревнований под названием Cincinnati Open состоятся с 14 по 20 августа.