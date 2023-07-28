WTA28 июля 2023, 11:22 |
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Цуренко сыграет в квалификации большого турнира в Цинциннати
Леся попала в список участниц
28 июля 2023, 11:22 |
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Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в квалификации хардовых соревнований WTA 1000 в Цинциннати.
До этого Леся также выступит в отборе к турниру аналогичной категории в Монреале.
Отметим, что в Цинциннати в основную сетку по рейтингу проходят Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк.
Соревнований под названием Cincinnati Open состоятся с 14 по 20 августа.
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