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  4. Цуренко сыграет в квалификации большого турнира в Цинциннати
WTA
28 июля 2023, 11:22 |
355
0

Цуренко сыграет в квалификации большого турнира в Цинциннати

Леся попала в список участниц

28 июля 2023, 11:22 |
355
0
Цуренко сыграет в квалификации большого турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в квалификации хардовых соревнований WTA 1000 в Цинциннати.

До этого Леся также выступит в отборе к турниру аналогичной категории в Монреале.

Отметим, что в Цинциннати в основную сетку по рейтингу проходят Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Соревнований под названием Cincinnati Open состоятся с 14 по 20 августа.

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WTA Цинциннати Леся Цуренко
Источник Twitter
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