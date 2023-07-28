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Украина. Вторая лига
28 июля 2023, 11:06 | Обновлено 28 июля 2023, 11:11
659
0

Экс-игрок четырех клубов УПЛ находится на просмотре в Скале 1911

Стрыйская команда продолжает искать усиление

28 июля 2023, 11:06 | Обновлено 28 июля 2023, 11:11
659
0
Экс-игрок четырех клубов УПЛ находится на просмотре в Скале 1911
ПФК Львов. Игорь Кошман

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком «Скалы 1911» может стать бывший полузащитник «Таврии», донецкого «Металлурга», «Металлиста» времен Курченко и «Львова» Игорь Кошман.

Минувший сезон 28-летний воспитанник кременчугского футбола начинал в «Буковине» (4 игры в Первой лиге), а заканчивал в «Ниве» из Бузовой (4 матча во Второй лиге). Также за время карьеры Кошман поиграл за словенский «Целе», «Гелиос», грузинские «Самтредиа» и «Шевардени», «Металлист 1925», «Кремень» и эстонский «Легион».

Также к «Скале 1911» присоединился полузащитник Матвей Янко. 19-летний футболист – уроженец Стрыйского района, прошел выучку в школах «Скалы», «Карпат», «Руха» и «Львова», а в предыдущем сезоне сыграл 10 матчей за «Днепр» U19. В четверг Янко не принимал участия в контрольном матче «Скалы 1911» с «Юностью» Верхняя/Нижняя Белка (2:2), а наматывал круги вокруг поля вместе с центрбеком Александром Аксеновым и вингером Владиславом Шаповалом, восстанавливающимися после микротравм.

«Скала 1911» в июне стала бронзовым призером аматорского чемпионата Украины. В стартовом туре чемпионата Второй лиги 6 августа команда Николая Василишина примет «Кудровку». До этого, 2 августа, стрыяне, также дома, сыграют в Кубке Украины с «Хустом».

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инсайд Скала Стрый Игорь Кошман трансферы Вторая лига Украины Матвей Янко
Источник Sport.ua
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