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  4. Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 10:48 | Обновлено 28 июля 2023, 12:10
677
9

Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»

Форвард назвал главных конкурентов в битве за титул лучшего бомбардира

28 июля 2023, 10:48 | Обновлено 28 июля 2023, 12:10
677
9
Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан считает, что в новом сезоне в состоянии забить в УПЛ 17-18 голов. Кроме того, игрок назвал своих главных конкурентов.

Кого видите среди своих главных конкурентов?
– Влада Супрягу.

– Серьезно? Но ведь он вряд ли появится на поле к осени…
– Может и так, но Влад – очень хороший парень. Желаю ему удачи. Кроме того, назову Артема Довбика, если, конечно, не уедет за границу. А еще – Владислава Ваната.

– 17-18 голов – это стремительно или адекватно?
– Реальный показатель в такой команде как «Шахтер», если регулярно выходить на поле.

– Что непросто, учитывая конкуренцию с Траоре и Келси. Вы трое – разноплановые форварды?
– Думаю, да. Кевин молод, у него пока нет опыта Лассины, но он агрессивный, жадный к голам нападающий. Траоре умеет все. Он хорош в подыгрыше, когда за счет фактуры и игры корпусом умеет принять мяч и отыграть на партнера. И он прекрасно действует в штрафной как форвард одного касания. У таких партнеров многому учишься.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Ванат Артем Довбик
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 9
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potemkin78
какие 17-18 мячей за сезон, он в 44 играх забил 11 голов
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+3
GloryUkraine
Супрягу? 😂😂😂
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+3
FunnyCat_____
ого как Неймар  донецкий разошелся 
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+2
Yass
Чому не назвав ще Усика? 
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0
ALKOSruLKA
забий, тоді говори... В такій команді як ШД (тим більше за нинішнього рівня суперників в УПЛ) любе поліно типу Гладкого чи Бєсєдіна могло б 2 десятки за сезон класти...
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0
shoko
Просто оставлю Талантливый парень,много пашет, но нет фарта. А для напа это очень важно.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
turist86
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
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0
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