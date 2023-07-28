Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Форвард назвал главных конкурентов в битве за титул лучшего бомбардира
Форвард «Шахтера» Даниил Сикан считает, что в новом сезоне в состоянии забить в УПЛ 17-18 голов. Кроме того, игрок назвал своих главных конкурентов.
– Кого видите среди своих главных конкурентов?
– Влада Супрягу.
– Серьезно? Но ведь он вряд ли появится на поле к осени…
– Может и так, но Влад – очень хороший парень. Желаю ему удачи. Кроме того, назову Артема Довбика, если, конечно, не уедет за границу. А еще – Владислава Ваната.
– 17-18 голов – это стремительно или адекватно?
– Реальный показатель в такой команде как «Шахтер», если регулярно выходить на поле.
– Что непросто, учитывая конкуренцию с Траоре и Келси. Вы трое – разноплановые форварды?
– Думаю, да. Кевин молод, у него пока нет опыта Лассины, но он агрессивный, жадный к голам нападающий. Траоре умеет все. Он хорош в подыгрыше, когда за счет фактуры и игры корпусом умеет принять мяч и отыграть на партнера. И он прекрасно действует в штрафной как форвард одного касания. У таких партнеров многому учишься.
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