Три матча с VAR. Известны судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ
Матч «Металлист 1925» – «Шахтер» рассудит Виталий Романов
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1-го тура в УПЛ-2023/2024.
1 тур
28.07.2023
17.00. «Оболонь» – «Колос». Киев. Стадион «Оболонь-Арена». Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
19.00 «Верес» – «Полесье». Житомир. Центральный стадион. Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR – Юрий Иванов (Донецкая обл.).
29.07.2023
15.00 «Рух» – «Заря». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Олег Деревинский (Хмельницкий).
17.00. «Металлист 1925» – «Шахтер». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр – Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
30.07.2023
13.00 «ЛНЗ» – «Черноморец». Черкассы. Центральный стадион. Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
17.00. «Динамо» – «Минай». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
17.00. «Александрия» – «Кривбасс». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево).
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