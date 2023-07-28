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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 08:29 |
704
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Три матча с VAR. Известны судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ

Матч «Металлист 1925» – «Шахтер» рассудит Виталий Романов

28 июля 2023, 08:29 |
704
1
Три матча с VAR. Известны судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1-го тура в УПЛ-2023/2024.

1 тур

28.07.2023

17.00. «Оболонь» – «Колос». Киев. Стадион «Оболонь-Арена». Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
19.00 «Верес» – «Полесье». Житомир. Центральный стадион. Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR – Юрий Иванов (Донецкая обл.).

29.07.2023

15.00 «Рух» – «Заря». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Олег Деревинский (Хмельницкий).
17.00. «Металлист 1925» – «Шахтер». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр – Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).

30.07.2023

13.00 «ЛНЗ» – «Черноморец». Черкассы. Центральный стадион. Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
17.00. «Динамо» – «Минай». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
17.00. «Александрия» – «Кривбасс». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево).

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судейские назначения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Романов
Источник Sport.ua
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avk2307
Т.е. по итогу клубы верхней части турнирной таблицы будут приблизительно столько же матчей с ВАР играть, но платить за это будет не УАФ,а клубы из нижней части турнирной таблицы.
Ну и Шахтер как всегда бла, бла , бла. Два фургона ВАР обещанные Палкиным так и остались на бумаге...
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