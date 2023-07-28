WTA28 июля 2023, 07:16 |
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Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA в Варшаве
Первая ракетка мира легко переиграла Клэр Лю из США
28 июля 2023, 07:16 |
212
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Варшаве.
Во втором раунде полька добыла победу над Клэр Лю из США, которую в этом сезоне уже обыгрывала дважды.
Варшава. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Клэр Лю (США) – 6:2, 6:2
В матче 1/4 финала Свёнтек сразится против 18-летней Линды Носковой из Чехии.
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