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  4. Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA в Варшаве
WTA
28 июля 2023, 07:16 |
212
0

Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA в Варшаве

Первая ракетка мира легко переиграла Клэр Лю из США

28 июля 2023, 07:16 |
212
0
Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA в Варшаве
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Варшаве.

Во втором раунде полька добыла победу над Клэр Лю из США, которую в этом сезоне уже обыгрывала дважды.

Варшава. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Клэр Лю (США) – 6:2, 6:2

В матче 1/4 финала Свёнтек сразится против 18-летней Линды Носковой из Чехии.

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Ига Свёнтек Клэр Лю WTA Варшава
Источник Sport.ua
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