Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA в Варшаве

Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Варшаве.

Во втором раунде полька добыла победу над Клэр Лю из США, которую в этом сезоне уже обыгрывала дважды.

Варшава. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Клэр Лю (США) – 6:2, 6:2

В матче 1/4 финала Свёнтек сразится против 18-летней Линды Носковой из Чехии.