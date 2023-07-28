СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

В пятницу, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

11:30 Англия (Ж) – Дания (Ж)

1.59 – 3.94 – 7.01

14:00 Китай (Ж) – Гаити (Ж)

1.73 – 3.73 – 5.56

17:00 Оболонь – Колос

3.15 – 3.35 – 2.30

19:00 Верес – Полесье

3.50 – 3.55 – 2.09

ТЕННИС

11:00 Виталий Сачко – Франсиско Комесана

2.19 – 1.65