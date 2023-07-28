Другие новости28 июля 2023, 00:01 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Важные события во всех видах спорта
28 июля 2023, 00:01 |
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В пятницу, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
11:30 Англия (Ж) – Дания (Ж)
14:00 Китай (Ж) – Гаити (Ж)
17:00 Оболонь – Колос
19:00 Верес – Полесье
ТЕННИС
11:00 Виталий Сачко – Франсиско Комесана
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