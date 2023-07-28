Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Другие новости
28 июля 2023, 00:01 |
54
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

Важные события во всех видах спорта

28 июля 2023, 00:01 |
54
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
ФК Оболонь

В пятницу, 28 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

11:30 Англия (Ж) – Дания (Ж)

Favbet 1.59 – 3.94 – 7.01

14:00 Китай (Ж) – Гаити (Ж)

Favbet 1.73 – 3.73 – 5.56

17:00 Оболонь – Колос

Favbet 3.15 – 3.35 – 2.30

19:00 Верес – Полесье

Favbet 3.50 – 3.55 – 2.09

ТЕННИС

11:00 Виталий Сачко – Франсиско Комесана

Favbet 2.19 – 1.65

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июля
FAVBET и Динамо прекращают сотрудничество
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Футбол | 27 июля 2023, 09:18 0
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону

Команды забили 8 голов

Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Футбол | 27 июля 2023, 05:39 4
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед

Украинец провел за «галактикос» сухой матч

ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
Футбол | 27.07.2023, 20:50
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
Другие виды | 27.07.2023, 18:00
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
Футбол | 27.07.2023, 22:24
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
26.07.2023, 23:15 56
Футбол
ФОТО. «Мы с тобой». Шахтер поддержал позицию Харлан
ФОТО. «Мы с тобой». Шахтер поддержал позицию Харлан
27.07.2023, 15:48 5
Футбол
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
26.07.2023, 04:35 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 12
Футбол
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
27.07.2023, 12:12 33
Другие виды
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
26.07.2023, 09:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем