Потенциальный соперник Ворсклы. АПОЭЛ обыграл Войводину на Кипре

27 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между клубами АПОЭЛ и «Войводина» Нови-Сад. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Кипра.

За хозяев отличились Георгий Квилитая и Лаша Двали. У гостей забил Деян Зукич.

Отметим, что в Q3 ЛК победитель противостояния может сыграть против полтавской «Ворсклы», если украинский клуб пройдет грузинскую «Дилу».

Лига конференций. Второй раунд квалификации. 27 июля

АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия) – 2:1

Голы: Квилитая, 32, Двали, 65 – Зукич, 56