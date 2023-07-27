Потенциальный соперник Ворсклы. АПОЭЛ обыграл Войводину на Кипре
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
27 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между клубами АПОЭЛ и «Войводина» Нови-Сад. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Кипра.
За хозяев отличились Георгий Квилитая и Лаша Двали. У гостей забил Деян Зукич.
Отметим, что в Q3 ЛК победитель противостояния может сыграть против полтавской «Ворсклы», если украинский клуб пройдет грузинскую «Дилу».
Лига конференций. Второй раунд квалификации. 27 июля
АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия) – 2:1
Голы: Квилитая, 32, Двали, 65 – Зукич, 56
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