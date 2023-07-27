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Лига конференций
АПОЭЛ
27.07.2023 20:00 – FT 2 : 1
Войводина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 июля 2023, 22:14 |
1705
2

Потенциальный соперник Ворсклы. АПОЭЛ обыграл Войводину на Кипре

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

27 июля 2023, 22:14 |
1705
2
Потенциальный соперник Ворсклы. АПОЭЛ обыграл Войводину на Кипре
ФК АПОЭЛ

27 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между клубами АПОЭЛ и «Войводина» Нови-Сад. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Кипра.

За хозяев отличились Георгий Квилитая и Лаша Двали. У гостей забил Деян Зукич.

Отметим, что в Q3 ЛК победитель противостояния может сыграть против полтавской «Ворсклы», если украинский клуб пройдет грузинскую «Дилу».

Лига конференций. Второй раунд квалификации. 27 июля

АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия) – 2:1

Голы: Квилитая, 32, Двали, 65 – Зукич, 56

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Войводина Нови-Сад АПОЭЛ Ворскла Полтава Лига конференций
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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8number
Може ще воєводіна зробе камбек. Просто приколу ради 😀
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Summertime
Киприотские интернационалисты мочат всех подряд.  Особенно батэ и белаз.) 
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