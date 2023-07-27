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Лига конференций
27 июля 2023, 22:03 | Обновлено 27 июля 2023, 22:06
2117
0

ВИДЕО. Подсек мяч над вратарем. Фелипе сравнял счет для Ворсклы

Полтавская команда уравняла ситуацию в игре с «Дилой» на 73-й минуте

27 июля 2023, 22:03 | Обновлено 27 июля 2023, 22:06
2117
0
ВИДЕО. Подсек мяч над вратарем. Фелипе сравнял счет для Ворсклы
ФК Ворскла

27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

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Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы».

Полтавская команда сравняла счет на 73-й минуте, отличился Фелипе Родригес, который удачно подсек мяч над вратарем.

ГОЛ! 1:1. Фелипе Родригес, 73 мин

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Дила Гори Ворскла Полтава видео голов и обзор Лига конференций Ворскла - Дила Фелипе Родригес
Источник Sport.ua
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