ВИДЕО. Подсек мяч над вратарем. Фелипе сравнял счет для Ворсклы

27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

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Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы».

Полтавская команда сравняла счет на 73-й минуте, отличился Фелипе Родригес, который удачно подсек мяч над вратарем.

ГОЛ! 1:1. Фелипе Родригес, 73 мин