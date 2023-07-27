Лига конференций27 июля 2023, 22:03 | Обновлено 27 июля 2023, 22:06
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ВИДЕО. Подсек мяч над вратарем. Фелипе сравнял счет для Ворсклы
Полтавская команда уравняла ситуацию в игре с «Дилой» на 73-й минуте
27 июля 2023, 22:03 | Обновлено 27 июля 2023, 22:06
2117
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27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
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Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы».
Полтавская команда сравняла счет на 73-й минуте, отличился Фелипе Родригес, который удачно подсек мяч над вратарем.
ГОЛ! 1:1. Фелипе Родригес, 73 мин
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